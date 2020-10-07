7 Окт. 2020 2020-10-08T11:15:02+03:00

Как заработать на финансовом кризисе 00:00 00:00

Финансовые кризисы повторяются. С годами все чаще. Как обернуть это в свою пользу и заработать на падении рынков?

Обсудим вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским. Еще он обещал рассказать про экономические индикаторы, а также про плюсы и минусы ИИС.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

«Аксиома Консалтинг» myaxioma.ru Краснодар, ул.Северная 247, Бизнес Центр «GOLD», офис: 704 Телефон: 8(861)202-51-10.