Как заработать на финансовом кризисе
.Фото: Архив "КП"
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Как заработать на финансовом кризисе
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Финансовые кризисы повторяются. С годами все чаще. Как обернуть это в свою пользу и заработать на падении рынков?
Обсудим вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским. Еще он обещал рассказать про экономические индикаторы, а также про плюсы и минусы ИИС.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
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