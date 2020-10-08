2020-10-08T18:39:22+03:00
Автопилот
Артём ГНАТЕНКОЕвгения ОСТРАЯ

АЗС Краснодарского края: где хороший бензин

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

АЗС Краснодарского края: где хороший бензин

00:00
00:00

Наши «автопилоты» Евгения Острая и Артем Гнатенко выяснили, на каких заправках Краснодарского края льют плохое топливо, и спешат рассказать об этом.

Также сегодня в эфире:

- Краснодар уже которую неделю живет без эвакуаторов. Стало ли лучше?

- На каких улицах города больше всего ям?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997. Whatsapp: 8(961) 590-70-90/

Скачать передачу [mp3, 44.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Краснодаре временно отключат светофоры на пересечении Северной и Чкалова
Со счетов кубанской организации приставы списали миллионный долг
Назначен новый начальник Северо-Кавказской железной дороги
В Краснодарском крае отмечают День освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Погода в Краснодарском крае 9 октября 2020: воздух прогреется до 29 градусов
Турист выкупил для своих котов все купе и отправился в Анапу
В Краснодаре депутат ЗСК купил две машины скорой помощи
В Сочи мужчина упал на крышу пристройки
Бывшего вице-мэра Геленджика, который сбежал из-под следствия, арестовали на два месяца
В Краснодаре перед судом предстанет мужчина, убивший знакомого и  тайком закопавший его тело
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
В сочинском парке «Ривьера» появился бесплатный Wi-Fi и площадка для буккроссинга