8 Окт. 2020 2020-10-08T18:39:22+03:00

АЗС Краснодарского края: где хороший бензин 00:00 00:00

Наши «автопилоты» Евгения Острая и Артем Гнатенко выяснили, на каких заправках Краснодарского края льют плохое топливо, и спешат рассказать об этом.

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