АЗС Краснодарского края: где хороший бензин
.Фото: Архив "КП"
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АЗС Краснодарского края: где хороший бензин
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Наши «автопилоты» Евгения Острая и Артем Гнатенко выяснили, на каких заправках Краснодарского края льют плохое топливо, и спешат рассказать об этом.
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