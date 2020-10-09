2020-10-10T10:30:46+03:00
Вечерний Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕгор КАЗАКОВ

Фитнес и пандемия: Как сейчас живут клубы и их клиенты

..Фото: Архив "КП"

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Фитнес и пандемия: Как сейчас живут клубы и их клиенты

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Сегодня «Вечерний Краснодар» посвящен спорту. Евгения Хилько и Егор Казаков пригласили директора фитнес-центра 50gym Евгения Борисенко. Вместе выясним:

- Как людям больше всего нравится жечь калории

- Можно ли сразу отличить хороший фитнес-центр от бестолкового

- Оправилась ли индустрия спорта от карантина и есть ли план «Б».

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