9 Окт. 2020 2020-10-10T10:30:46+03:00

Фитнес и пандемия: Как сейчас живут клубы и их клиенты 00:00 00:00

Сегодня «Вечерний Краснодар» посвящен спорту. Евгения Хилько и Егор Казаков пригласили директора фитнес-центра 50gym Евгения Борисенко. Вместе выясним:

- Как людям больше всего нравится жечь калории

- Можно ли сразу отличить хороший фитнес-центр от бестолкового

- Оправилась ли индустрия спорта от карантина и есть ли план «Б».