Фитнес и пандемия: Как сейчас живут клубы и их клиенты
.Фото: Архив "КП"
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Фитнес и пандемия: Как сейчас живут клубы и их клиенты
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Сегодня «Вечерний Краснодар» посвящен спорту. Евгения Хилько и Егор Казаков пригласили директора фитнес-центра 50gym Евгения Борисенко. Вместе выясним:
- Как людям больше всего нравится жечь калории
- Можно ли сразу отличить хороший фитнес-центр от бестолкового
- Оправилась ли индустрия спорта от карантина и есть ли план «Б».