Как учительница со Ставрополья возглавила «Транспортную инициативу» краснодарцев
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Как учительница со Ставрополья возглавила «Транспортную инициативу» краснодарцев
Она преподает. И это не только уроки русского языка и литературы. Педагог учит бороться за свои права грамотно. Сама изучает гражданский кодекс и транспортные потоки в муниципалитетах. Она хочет справедливости на дорогах для всех.
В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» уроженка маленького городка на Ставрополье Марина Репещук также расскажет, как помочь сохранить зеленый облик большого Краснодара.