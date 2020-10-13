2020-10-13T18:34:03+03:00
Все свои
Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Как учительница со Ставрополья возглавила «Транспортную инициативу» краснодарцев

..Фото: Архив "КП"

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Как учительница со Ставрополья возглавила «Транспортную инициативу» краснодарцев

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Она преподает. И это не только уроки русского языка и литературы. Педагог учит бороться за свои права грамотно. Сама изучает гражданский кодекс и транспортные потоки в муниципалитетах. Она хочет справедливости на дорогах для всех.

В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» уроженка маленького городка на Ставрополье Марина Репещук также расскажет, как помочь сохранить зеленый облик большого Краснодара.

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