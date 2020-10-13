13 Окт. 2020 2020-10-13T18:34:03+03:00

Как учительница со Ставрополья возглавила «Транспортную инициативу» краснодарцев 00:00 00:00

Она преподает. И это не только уроки русского языка и литературы. Педагог учит бороться за свои права грамотно. Сама изучает гражданский кодекс и транспортные потоки в муниципалитетах. Она хочет справедливости на дорогах для всех.

В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» уроженка маленького городка на Ставрополье Марина Репещук также расскажет, как помочь сохранить зеленый облик большого Краснодара.