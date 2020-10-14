14 Окт. 2020 2020-10-14T18:48:59+03:00

Торговля как хобби: можно ли успешно инвестировать и тратить на это всего пару часов 00:00 00:00

Сегодня «Личные инвестиции» посвящены времени. Точнее тому, можно ли успешно покупать и продавать активы и при этом не сидеть перед монитором с утра до ночи.

Также финансовый аналитик компании «Аксиома Консалтинг» Евгений Ясаковский расскажет подробнее о том, что на каких новостях в ближайшее время можно заработать, и что такое вообще экономический календарь.

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