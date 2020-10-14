2020-10-14T18:48:59+03:00
Личные инвестиции
Евгения ОСТРАЯ

Торговля как хобби: можно ли успешно инвестировать и тратить на это всего пару часов

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Торговля как хобби: можно ли успешно инвестировать и тратить на это всего пару часов

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Сегодня «Личные инвестиции» посвящены времени. Точнее тому, можно ли успешно покупать и продавать активы и при этом не сидеть перед монитором с утра до ночи.

Также финансовый аналитик компании «Аксиома Консалтинг» Евгений Ясаковский расскажет подробнее о том, что на каких новостях в ближайшее время можно заработать, и что такое вообще экономический календарь.

«Аксиома Консалтинг» myaxioma.ru Краснодар, ул.Северная 247, Бизнес Центр «GOLD», офис: 704 Телефон: 8(861)202-51-10.

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