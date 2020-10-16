Новый год с октября: В Краснодаре уже начали продавать украшения
.Фото: Архив "КП"
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Новый год с октября: В Краснодаре уже начали продавать украшения
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На дворе середина октября, а в магазинах уже продают новогодние игрушки, украшают город. Не рановато ли?
Кроме того, с 30 октября, через две недели, во всех кафе, барах и ресторанах запретят курить кальяны. Поддерживаете?
А еще у нас в гостях жена футболиста «Краснодара» Ари, мама, модель и просто красавица Наталья Феррейра. Она расскажет, готовится ли их семья к Новому году, как они будут отмечать, и каково это быть женой футболиста.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.