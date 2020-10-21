2020-10-21T18:52:21+03:00
Личные инвестиции
Евгения ОСТРАЯ

Что выгодней: Инвестировать самому или довериться банку

..Фото: Архив "КП"

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997

Что выгодней: Инвестировать самому или довериться банку

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Вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским выясним, стоит ли отдавать свои деньги в доверительное управление банкам, либо лучше заниматься инвестициями самостоятельно.

Также выясним, где черпать информацию о финансовых рынках, чтобы выгодно покупать активы.

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

«Аксиома Консалтинг» myaxioma.ru Краснодар, ул.Северная, 247, Бизнес Центр «GOLD», офис: 704 Телефон: 8(861)202-51-10.

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