21 Окт. 2020 2020-10-21T18:52:21+03:00

Что выгодней: Инвестировать самому или довериться банку 00:00 00:00

Вместе с финансовым аналитиком компании «Аксиома Консалтинг» Евгением Ясаковским выясним, стоит ли отдавать свои деньги в доверительное управление банкам, либо лучше заниматься инвестициями самостоятельно.

Также выясним, где черпать информацию о финансовых рынках, чтобы выгодно покупать активы.

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

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