27 Окт. 2020 2020-10-27T18:18:49+03:00

Зачем шеф из Эстонии Олег Сычов проверяет IQ поваров 00:00 00:00

Его собственному заведению исполнился год. До этого он за 20 лет прошел все ступени работы на кухне: от мойщика посуды до руководителя шести ресторанов в комплексе казино.

Кулинар со множеством международных регалий знает, как сделать гурмэ-меню для тысяч гостей и чем порадовать дочку за завтраком. Как парень с острова Сааремаа полюбил китайскую уличную еду и продвигает лапшу в Краснодаре.

В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» новый краснодарец Олег Сычов расскажет, зачем проводил интеллект-тесты подчиненным.