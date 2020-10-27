2020-10-27T18:18:49+03:00
Все свои
Нина ШИЛОНОСОВАДмитрий МИХЕЕВ

Зачем шеф из Эстонии Олег Сычов проверяет IQ поваров

..Фото: Архив "КП"

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Зачем шеф из Эстонии Олег Сычов проверяет IQ поваров

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Его собственному заведению исполнился год. До этого он за 20 лет прошел все ступени работы на кухне: от мойщика посуды до руководителя шести ресторанов в комплексе казино.

Кулинар со множеством международных регалий знает, как сделать гурмэ-меню для тысяч гостей и чем порадовать дочку за завтраком. Как парень с острова Сааремаа полюбил китайскую уличную еду и продвигает лапшу в Краснодаре.

В программе Нины Шилоносовой и Дмитрия Михеева «Все свои» новый краснодарец Олег Сычов расскажет, зачем проводил интеллект-тесты подчиненным.

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