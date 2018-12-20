Евгений Трефилов о Евро-2018, серебряной медали и подготовке спортсменов в радиостудии "КП"- Краснодар"
Евгений Трефилов и Антонина СкоробогатченкоФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Главный тренер женской сборной по гандболу и игрок «Кубани» Антонина Скоробогатченко в эфире радио «Комсомольская правда» дали первое интервью после Евро-2018. В прямом эфире тренер откровенно рассказал о том, как прошел чемпионат, в каком состоянии росси
Тема дня - Краснодар: Евгений Трефилов и Антонина Скоробогатченко
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