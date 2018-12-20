2018-12-20T10:57:13+03:00
Тема дня – Краснодар
Ольга СУХОВААртём ГНАТЕНКО

Евгений Трефилов о Евро-2018, серебряной медали и подготовке спортсменов в радиостудии "КП"- Краснодар"

Евгений Трефилов и Антонина СкоробогатченкоЕвгений Трефилов и Антонина СкоробогатченкоФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Главный тренер женской сборной по гандболу и игрок «Кубани» Антонина Скоробогатченко в эфире радио «Комсомольская правда» дали первое интервью после Евро-2018. В прямом эфире тренер откровенно рассказал о том, как прошел чемпионат, в каком состоянии росси

Тема дня - Краснодар: Евгений Трефилов и Антонина Скоробогатченко

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 85.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
11 Декабря 2018 17:05 - 17:46

Тема дня – Краснодар

Тема: Краснодарский кинотеатр «Аврора»: сносить, оставлять или открывать там что-то другое

В студии: Артём ГНАТЕНКО, Егор КАЗАКОВ, Евгения ОСТРАЯ, Евгения ХИЛЬКО

В гостях: Евгения ХИЛЬКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 299-20-20+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Под Новороссийском перевернулась резиновая лодка с людьми
В Новороссийске частный дом загорелся из-за непотушенной сигареты
В четырех поликлиниках Краснодара пройдет День здоровья
В районе двух краснодарских школ сделали уличное освещение пешеходных переходов
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»