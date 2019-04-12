Тема дня: Фальшивые квитанции и «развод» на уловителях газа в Краснодарском крае

12 Апр 16:07 2019-04-12T18:29:14+03:00

Тема дня - Краснодар- 12.04.2019 00:00 00:00

Мы уже неоднократно писали, что не стоит отдавать деньги всем, кто стучится в ваши двери. Даже если делают они это очень убедительно.

Жители Новороссийска, например, стали получать фальшивые квитанции за диагностику газового оборудования. Горожан это, разумеется, разозлило, и они дошли до мэрии. Там разобрались, но осадочек остался.

Вторую историю уже на ошибку или технический сбой не спишешь. Там полноценное надувательство. Людям, чаще всего пенсионерам, продавали пожарные сигнализации те, которые представлялись работниками горгаза или даже МЧС. И продавали задорого.

Также в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» обсудим городскую инициативу о переименовании двух площадей в столице Кубани. Зачем это нужно и кому?

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