2019-04-12T18:29:14+03:00
Тема дня – Краснодар
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Егор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

Тема дня: Фальшивые квитанции и «развод» на уловителях газа в Краснодарском крае

Начало эфира в 17:03Начало эфира в 17:03Фото: Архив "КП"

В прямом эфире обсудим, как на Кубани наживаются на доверчивости людей [подкаст]

Тема дня - Краснодар- 12.04.2019

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Мы уже неоднократно писали, что не стоит отдавать деньги всем, кто стучится в ваши двери. Даже если делают они это очень убедительно.

Жители Новороссийска, например, стали получать фальшивые квитанции за диагностику газового оборудования. Горожан это, разумеется, разозлило, и они дошли до мэрии. Там разобрались, но осадочек остался.

Вторую историю уже на ошибку или технический сбой не спишешь. Там полноценное надувательство. Людям, чаще всего пенсионерам, продавали пожарные сигнализации те, которые представлялись работниками горгаза или даже МЧС. И продавали задорого.

Также в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» обсудим городскую инициативу о переименовании двух площадей в столице Кубани. Зачем это нужно и кому?

Подключайтесь к нам сегодня, 12 апреля, в 17:03 на 91.0FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе, а также на нашем сайте.

Телефон прямого эфира 8 (861) 997-7-997.

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