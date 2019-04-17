2019-04-17T18:18:48+03:00
Тема дня – Краснодар
Ольга СУХОВАЕгор КАЗАКОВ

Тема дня: как идет весенний призыв на Кубани

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В студии радио «Комсомольская правда» военный комиссар Кубани Александр Кузнецов и начальник пункта отбора на службу по контракту Алексей Карасев

Тема дня - Краснодар - 17.04.2019

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С 1 апреля началась призывная кампания, которая продлится до июля.

- Как она проходит?

- Какие в какие рода войск попадают наши парни?

- Сложно ли сейчас попасть в армию?

- И как отслужить по контракту вместо срочной службы?

Обо всем этом узнаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам на 91.0 в Краснодаре и 89.5 в Анапе или на fm.kp.ru

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

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В студии: Ольга ШАХОВА, Егор КАЗАКОВ
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