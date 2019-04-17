Тема дня: как идет весенний призыв на Кубани
В студии радио «Комсомольская правда» военный комиссар Кубани Александр Кузнецов и начальник пункта отбора на службу по контракту Алексей Карасев
Тема дня - Краснодар - 17.04.2019
С 1 апреля началась призывная кампания, которая продлится до июля.
- Как она проходит?
- Какие в какие рода войск попадают наши парни?
- Сложно ли сейчас попасть в армию?
- И как отслужить по контракту вместо срочной службы?
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