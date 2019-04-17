Тема дня: как идет весенний призыв на Кубани

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-17T18:18:48+03:00

Тема дня - Краснодар - 17.04.2019 00:00 00:00

С 1 апреля началась призывная кампания, которая продлится до июля.

- Как она проходит?

- Какие в какие рода войск попадают наши парни?

- Сложно ли сейчас попасть в армию?

- И как отслужить по контракту вместо срочной службы?

Обо всем этом узнаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам на 91.0 в Краснодаре и 89.5 в Анапе или на fm.kp.ru

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.