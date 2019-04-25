2019-04-25T19:54:41+03:00
Тема дня – Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕгор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

В Краснодаре мать жертвы инспектора-педофила получит от МВД 4 млн рублей компенсации

"Темы дня" в Краснодаре обсуждаем по средам и пятницам в 17:03"Темы дня" в Краснодаре обсуждаем по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Это самая крупная из известных компенсаций морального вреда, которую взыскал суд в России с государства по делам о должностных преступлениях.

Тема дня - Краснодар - 24.04.2019

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Также в эфире обсудили две скоропостижные смерти детей в Тимашевске и Новороссийске. Оба случая при разных болезнях развивались по очень похожей схеме. В итоге родители не верят врачам и винят их.

Ну и напоследок история про скандально известную "Катю-Бэнтли", которая в своих нескромных высказываниях перешла дорогу родне «золотой судьи» Хахалевой. Возбуждено уголовное дело

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Тема: Очереди в поликлинике Анапы, загадочный дом престарелых в Динской и 100 миллионов рублей за дипломы в Адыгейском государственном университете

В студии: Ольга ШАХОВА, Егор КАЗАКОВ
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