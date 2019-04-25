В Краснодаре мать жертвы инспектора-педофила получит от МВД 4 млн рублей компенсации
Это самая крупная из известных компенсаций морального вреда, которую взыскал суд в России с государства по делам о должностных преступлениях.
Тема дня - Краснодар - 24.04.2019
Также в эфире обсудили две скоропостижные смерти детей в Тимашевске и Новороссийске. Оба случая при разных болезнях развивались по очень похожей схеме. В итоге родители не верят врачам и винят их.
Ну и напоследок история про скандально известную "Катю-Бэнтли", которая в своих нескромных высказываниях перешла дорогу родне «золотой судьи» Хахалевой. Возбуждено уголовное дело