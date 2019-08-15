2019-08-15T16:55:12+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

Стоит ли так бояться комаров и лихорадки Западного Нила на Кубани?

"Темы дня" в Краснодаре выходят по средам и пятницам в 17:03"Темы дня" в Краснодаре выходят по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Тема дня - Стоит ли так бояться комаров и лихорадки Западного Нила на Кубани? - Краснодар - 14.08.2019

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Кроме комаров и болезней, которые они сегодня переносят, обсудили шквал критики в адрес Екатерины Нишановой из Геленджика, которая стала "Миссис России-2019".

Еще из новостей: в санатории "Эллада", чей автобус попал в серьезное ДТП под Новороссийском, нашли ряд нарушений.

В Краснодар 14 августа прилетела команда "черно-зеленых" с победой над "Порту". На корреспондент встречал их вместе с болельщиками.

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