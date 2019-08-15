Стоит ли так бояться комаров и лихорадки Западного Нила на Кубани?
Тема дня - Стоит ли так бояться комаров и лихорадки Западного Нила на Кубани? - Краснодар - 14.08.2019
Кроме комаров и болезней, которые они сегодня переносят, обсудили шквал критики в адрес Екатерины Нишановой из Геленджика, которая стала "Миссис России-2019".
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В Краснодар 14 августа прилетела команда "черно-зеленых" с победой над "Порту". На корреспондент встречал их вместе с болельщиками.