21 Авг. 18:16 2019-08-22T10:09:33+03:00

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03 Фото: Архив "КП"

Тема дня: На проект трамваев на улице Московской в Краснодаре выделили 50 миллионов рублей - 21.08.2019 00:00 00:00

В эфире разобрались, почему так много денег планируют потратить.

Также обсудили предстоящую встречу Олимпиакос-Краснодар, шансы "быков" на победу.

Кроме того, продолжаем разбираться в истории с Валерием Дударевым и черными риелторами. Мужчину сперва похитили, а потом семейный дом оказался выставлен на продажу уже другим собственником.