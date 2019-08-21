Тема дня: На проект трамваев на улице Московской в Краснодаре выделили 50 миллионов рублей
Тема дня: На проект трамваев на улице Московской в Краснодаре выделили 50 миллионов рублей - 21.08.2019
В эфире разобрались, почему так много денег планируют потратить.
Также обсудили предстоящую встречу Олимпиакос-Краснодар, шансы "быков" на победу.
Кроме того, продолжаем разбираться в истории с Валерием Дударевым и черными риелторами. Мужчину сперва похитили, а потом семейный дом оказался выставлен на продажу уже другим собственником.