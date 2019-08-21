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Тема дня – Краснодар
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Тема дня: На проект трамваев на улице Московской в Краснодаре выделили 50 миллионов рублей

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Тема дня: На проект трамваев на улице Московской в Краснодаре выделили 50 миллионов рублей - 21.08.2019

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В эфире разобрались, почему так много денег планируют потратить.

Также обсудили предстоящую встречу Олимпиакос-Краснодар, шансы "быков" на победу.

Кроме того, продолжаем разбираться в истории с Валерием Дударевым и черными риелторами. Мужчину сперва похитили, а потом семейный дом оказался выставлен на продажу уже другим собственником.

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