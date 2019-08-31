Гость в студии: ВИА "Пламя" о возрождении коллектива, концертах на Черном море и творческих планах
Гастроли ВИА "Пламя" в Краснодарском крае пройдут в начале сентябряФото: Егор КАЗАКОВ
Гость в студии: ВИА "Пламя" о возрождении коллектива, концертах на Черном море и творческих планах
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Гости эфира:
Юлия Ариничева - солистка, художественный руководитель ансамбля
Вячеслав Синегубов - участник ансамбля (клавиши, вокал).
Они рассказали, чем современная музыка отличается произведений 70-80 годов, сложно ли сейчас писать песни. В эфире также поспорили, какой музыкальный жанр сейчас самый популярный.