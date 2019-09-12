12 Сент. 11:30 2019-09-12T11:33:37+03:00

Тема дня: Депутат помогла мужу сбежать от погони ДПС - Краснодар - 11.09.2019 00:00 00:00

Начали с настоящей погони в Динском районе. Там остановили предположительно пьяного мужчину, который очень долго пытался скрыться от полиции. Пока оформляли протокол, подъехала другая машина. Нарушитель запрыгнул в нее, приехал к своему дому и успел спрятаться в нем.

Затем разбирались в причинах массовой драки в одном из аквакомплексов Краснодара. Там семья пришла праздновать день рождения, а на выходе их обвинили в утере платежного браслета и требовали погасить всю неустойку фирмы за день. В итоге драка, переломы, ушибы и сотрясения. Мы связались с жертвами и с полицией. Аквакомплекс наотрез отказался комментировать.

Еще в эфире обсудили очередную драку за сковородки. Это уже не первая история, когда акционные товары провоцируют людей на конфликты. Доходит до оскорблений, синяков и вырванных волос.