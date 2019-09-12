2019-09-12T11:33:37+03:00
Тема дня – Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕгор КАЗАКОВАндрей ГОРЕЛОВ

Тема дня: Депутат помогла мужу сбежать от погони ДПС

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

В этом подкасте мы обсудили сразу несколько тем

Тема дня: Депутат помогла мужу сбежать от погони ДПС - Краснодар - 11.09.2019

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Начали с настоящей погони в Динском районе. Там остановили предположительно пьяного мужчину, который очень долго пытался скрыться от полиции. Пока оформляли протокол, подъехала другая машина. Нарушитель запрыгнул в нее, приехал к своему дому и успел спрятаться в нем.

Затем разбирались в причинах массовой драки в одном из аквакомплексов Краснодара. Там семья пришла праздновать день рождения, а на выходе их обвинили в утере платежного браслета и требовали погасить всю неустойку фирмы за день. В итоге драка, переломы, ушибы и сотрясения. Мы связались с жертвами и с полицией. Аквакомплекс наотрез отказался комментировать.

Еще в эфире обсудили очередную драку за сковородки. Это уже не первая история, когда акционные товары провоцируют людей на конфликты. Доходит до оскорблений, синяков и вырванных волос.

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