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Тема дня – Краснодар
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Тема дня: В школе Новороссийска работал физрук с туберкулезом

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Тема дня: В школе Новороссийска работал физрук с туберкулезом - Краснодар - 13.09.2019

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В школе Новороссийска работал физрук с туберкулезом. Болезнь закрытой формы обнаружили на медосмотре в частной клинике. Детей экстренно вакцинируют.

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