13 Сент. 18:20 2019-09-13T20:14:01+03:00

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03 Фото: Архив "КП"

Тема дня: В школе Новороссийска работал физрук с туберкулезом - Краснодар - 13.09.2019 00:00 00:00

В школе Новороссийска работал физрук с туберкулезом. Болезнь закрытой формы обнаружили на медосмотре в частной клинике. Детей экстренно вакцинируют.

В Туапсе не разрешают открывать храм, который строили 7 лет. Дело в том, что здание сделали больше в 4 раза и на этаж выше. Дело дошло до краевого суда.

Сочинец выдумал, что потерял на пляже 2,4 млн рублей, чтобы полицейские быстрее нашли его рюкзак. Что ждет человека, который решит приукрасить реальность, чтобы полиция быстрее работала?