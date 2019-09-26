Здоровый разговор:Почему к российским врачам нет очереди из иностранцев

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-26T13:16:22+03:00

"Здоровый разговор" в Краснодаре по четвергам в 12:03. Фото: Архив "КП"

Здоровый разговор:Почему к российским врачам нет очередей из иностранцев - Краснодар - 26.09.2019 00:00 00:00

После случая с американкой Луной Феннер, приехавшей лечиться в Россию, потому что методы и стоимость врачей в США ей не подошли, краснодарцев мучают вопросы. Неужели мы владеем всеми этими техниками, которыми не владеют заграничные медики? Онколог, микрохирург Алексей Дикарев считает, что российская медицина вполне конкурентноспособна.