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Евгения ОСТРАЯ

Здоровый разговор:Почему к российским врачам нет очереди из иностранцев

"Здоровый разговор" в Краснодаре по четвергам в 12:03."Здоровый разговор" в Краснодаре по четвергам в 12:03.Фото: Архив "КП"

Здоровый разговор:Почему к российским врачам нет очередей из иностранцев - Краснодар - 26.09.2019

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После случая с американкой Луной Феннер, приехавшей лечиться в Россию, потому что методы и стоимость врачей в США ей не подошли, краснодарцев мучают вопросы. Неужели мы владеем всеми этими техниками, которыми не владеют заграничные медики? Онколог, микрохирург Алексей Дикарев считает, что российская медицина вполне конкурентноспособна.

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