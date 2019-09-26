Здоровый разговор:Почему к российским врачам нет очереди из иностранцев
Здоровый разговор:Почему к российским врачам нет очередей из иностранцев - Краснодар - 26.09.2019
После случая с американкой Луной Феннер, приехавшей лечиться в Россию, потому что методы и стоимость врачей в США ей не подошли, краснодарцев мучают вопросы. Неужели мы владеем всеми этими техниками, которыми не владеют заграничные медики? Онколог, микрохирург Алексей Дикарев считает, что российская медицина вполне конкурентноспособна.