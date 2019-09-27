Темы дня: Вопрос о строительстве нового Яблоновского моста сдвинулся с мертвой точки. После падения дерева на ребенка в детском саду Краснодара проверят все зеленые насаждения в дошкольных учреждениях. Лихорадка Западного Нила атакует жителей Кубани?
Тема дня: Темы дня: Вопрос о строительстве нового Яблоновского моста сдвинулся с мертвой точки. После падения дерева на ребенка в детском саду Краснодара проверят все зеленые насаждения в дошкольных учреждениях - Краснодар - 27.09.2019
Вопрос о строительстве нового Яблоновского моста сдвинулся с мертвой точки. Объект планируют возвести до конца 2021 года.
После падения дерева на ребенка в детском саду Краснодара проверят все зеленые насаждения в дошкольных учреждениях. Некоторые родители выступили против "бездумного" уничтожения растений.
Лихорадка Западного Нила атакует жителей Кубани? Оказывается, болезнь давно обосновалась на территории Краснодарского края.