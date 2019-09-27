2019-09-27T18:26:23+03:00
Тема дня – Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ОСТРАЯМаксим ОСОКИН

Темы дня: Вопрос о строительстве нового Яблоновского моста сдвинулся с мертвой точки. После падения дерева на ребенка в детском саду Краснодара проверят все зеленые насаждения в дошкольных учреждениях. Лихорадка Западного Нила атакует жителей Кубани?

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Тема дня: Темы дня: Вопрос о строительстве нового Яблоновского моста сдвинулся с мертвой точки. После падения дерева на ребенка в детском саду Краснодара проверят все зеленые насаждения в дошкольных учреждениях - Краснодар - 27.09.2019

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Вопрос о строительстве нового Яблоновского моста сдвинулся с мертвой точки. Объект планируют возвести до конца 2021 года.

После падения дерева на ребенка в детском саду Краснодара проверят все зеленые насаждения в дошкольных учреждениях. Некоторые родители выступили против "бездумного" уничтожения растений.

Лихорадка Западного Нила атакует жителей Кубани? Оказывается, болезнь давно обосновалась на территории Краснодарского края.

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