2019-10-02T18:25:28+03:00
Тема дня – Краснодар
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Артём ГНАТЕНКОЕвгения ОСТРАЯМаксим ОСОКИН

Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким?

"Тема дня в Краснодаре" по средам и пятницам в 17:03"Тема дня в Краснодаре" по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким? Сын главы Белоглинского района устроил стрельбу из автомата на улице - Краснодар - 02.10.2019

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На Что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким? Городские власти планируют строить на них школы и детские сады.

Сын главы Белоглинского района устроил стрельбу из автомата на улице. Отец пообещал провести с ним профилактическую беседу.

ФК "Краснодар" сыграет с испанским "Хетафе". Прогнозы букмекеров в пользу "Быков".

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