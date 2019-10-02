Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким?
Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким? Сын главы Белоглинского района устроил стрельбу из автомата на улице - Краснодар - 02.10.2019
На Что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким? Городские власти планируют строить на них школы и детские сады.
Сын главы Белоглинского района устроил стрельбу из автомата на улице. Отец пообещал провести с ним профилактическую беседу.
ФК "Краснодар" сыграет с испанским "Хетафе". Прогнозы букмекеров в пользу "Быков".