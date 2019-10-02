2 Окт. 18:22 2019-10-02T18:25:28+03:00

"Тема дня в Краснодаре" по средам и пятницам в 17:03 Фото: Архив "КП"

Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким? Сын главы Белоглинского района устроил стрельбу из автомата на улице - Краснодар - 02.10.2019 00:00 00:00

На Что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким? Городские власти планируют строить на них школы и детские сады.

Сын главы Белоглинского района устроил стрельбу из автомата на улице. Отец пообещал провести с ним профилактическую беседу.

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