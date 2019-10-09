2019-10-09T16:34:45+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Евгения ОСТРАЯ

Здоровый разговор: О чем может говорить головная боль у ребенка и может ли обычный конъюнктивит стать причиной косоглазия?

"Здоровый разговор" по четвергам в 12:03"Здоровый разговор" по четвергам в 12:03Фото: Архив "КП"

Здоровый разговор: О чем может говорить головная боль у ребенка и может ли обычный конъюнктивит стать причиной косоглазия? - Краснодар - 09.10.2019

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О чем может говорить головная боль у ребенка и может ли обычный конъюнктивит стать причиной косоглазия?

Об этом и многом другом мы разговаривали в программе «Здоровый разговор» вместе с врачом-офтальмологом Оксаной Шелиховой. Мы обсудили проблемы, которые обычно возникают у детей со зрением. На что стоит обратить внимание и отвести ребенка к специалисту, а что пройдет само. Как реагировать, если вдруг у малыша начинает косить один глаз.

Также обсудили факторы, которые могут повлиять на ухудшение зрения. Оказывает ли отрицательное воздействие долгое нахождение детей перед экранами смартфонов, компьютеров и телевизоров.

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Здоровый разговор-Краснодар

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В студии: Евгения ОСТРАЯ, Николай ЧЕРНЫШУК
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