9 Окт. 16:35 2019-10-09T16:34:45+03:00

Здоровый разговор: О чем может говорить головная боль у ребенка и может ли обычный конъюнктивит стать причиной косоглазия? - Краснодар - 09.10.2019 00:00 00:00

О чем может говорить головная боль у ребенка и может ли обычный конъюнктивит стать причиной косоглазия?

Об этом и многом другом мы разговаривали в программе «Здоровый разговор» вместе с врачом-офтальмологом Оксаной Шелиховой. Мы обсудили проблемы, которые обычно возникают у детей со зрением. На что стоит обратить внимание и отвести ребенка к специалисту, а что пройдет само. Как реагировать, если вдруг у малыша начинает косить один глаз.

Также обсудили факторы, которые могут повлиять на ухудшение зрения. Оказывает ли отрицательное воздействие долгое нахождение детей перед экранами смартфонов, компьютеров и телевизоров.