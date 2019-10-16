2019-10-16T18:50:11+03:00
Тема дня – Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕгор КАЗАКОВ

Тема дня: Псебайские изверги получили почти 30 лет колонии на двоих за убийство многодетной матери. Справедливо?

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Тема дня: Псебайские изверги получили почти 30 лет колонии на двоих за убийство многодетной матери. Справедливо? - Краснодар - 16.10.2019

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15 октября суд сказал свое слово. Он приговорил двух преступников, которым сейчас 18 и 20 лет, почти к 30 годам колонии на двоих. Однако ни сторона потерпевших, ни осужденных с приговором не согласна. Родственники погибшей женщины требуют пожизненного.

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Тема дня – Краснодар

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В студии: Артём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ, Максим ОСОКИН
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