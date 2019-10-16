Тема дня: Псебайские изверги получили почти 30 лет колонии на двоих за убийство многодетной матери. Справедливо?
Тема дня: Псебайские изверги получили почти 30 лет колонии на двоих за убийство многодетной матери. Справедливо? - Краснодар - 16.10.2019
15 октября суд сказал свое слово. Он приговорил двух преступников, которым сейчас 18 и 20 лет, почти к 30 годам колонии на двоих. Однако ни сторона потерпевших, ни осужденных с приговором не согласна. Родственники погибшей женщины требуют пожизненного.