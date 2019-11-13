Здоровый разговор: диспансеризация спасет ваш кошелек

13 Нояб. 12:31 2019-11-13T13:28:10+03:00

Здоровый разговор о диспансеризации - Краснодар - 13.11.2019 00:00 00:00

К нам в студию пришли два гостя: заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров, а также начальник отдела организации информационного сопровождения застрахованных лиц Краснодарского филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Игорь Немчинов.

Они рассказали, зачем сегодня присылают СМС с просьбой пройти диспансеризацию. А еще, зачем нужно регулярно посещать врачей.