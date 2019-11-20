Тема дня: Водительская медкомиссия подорожает, минимум, в три раза
Тема дня: Водительская медкомиссия подорожает, минимум, в три раза - Краснодар - 20.11.2019
Сегодня в "Темах дня" мы поговорим об обмелевшем Краснодарском водохранилище и засухе.
Еще одна важная тема, которая взбудоражила тысячи водителей - удорожание медицинской комиссии. Почему это, происходит и сколько будет стоить?
Обо всем этом сегодня в 17:03 на волнах радио "Комсомольская правда". Ловите нас на 91.0 fm и radiokp.ru\
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.