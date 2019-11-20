2019-11-20T18:44:20+03:00
Тема дня – Краснодар
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Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Тема дня: Водительская медкомиссия подорожает, минимум, в три раза

"Темы дня" по средам и пятницам в 17:03"Темы дня" по средам и пятницам в 17:03

Тема дня: Водительская медкомиссия подорожает, минимум, в три раза - Краснодар - 20.11.2019

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Сегодня в "Темах дня" мы поговорим об обмелевшем Краснодарском водохранилище и засухе.

Еще одна важная тема, которая взбудоражила тысячи водителей - удорожание медицинской комиссии. Почему это, происходит и сколько будет стоить?

Обо всем этом сегодня в 17:03 на волнах радио "Комсомольская правда". Ловите нас на 91.0 fm и radiokp.ru\

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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2 Октября 2019 17:03 - 18:00

Тема дня – Краснодар

Тема: Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким?

В студии: Артём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ, Максим ОСОКИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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