2019-11-22T19:37:40+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОМаксим ОСОКИН

Тема дня: Врачебная ошибка или когда лучше верить интернету

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Маленькому ребенку из Новороссийска верный диагноз смогли поставить только в Краснодаре

Тема дня: Врачебная ошибка или когда лучше верить интернету - Краснодар - 22.11.2019

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Сегодня в "Темах дня" мы поговорим о врачебных ошибках и состоянии медицины.

Также обсудим стихию, обрушившуюся на Новороссийск, почему жители 9 краснодарских многоэтажек остались без света и какие шансы футбольного «Краснодара» в гостевой битве с тульским «Арсеналом».

Обо всем этом сегодня в 17:03 на волнах радио "Комсомольская правда". Ловите нас на 91.0 fm и radiokp.ru

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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Тема дня – Краснодар

Тема: Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким?

В студии: Артём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ, Максим ОСОКИН
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