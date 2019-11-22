Тема дня: Врачебная ошибка или когда лучше верить интернету
Маленькому ребенку из Новороссийска верный диагноз смогли поставить только в Краснодаре
Тема дня: Врачебная ошибка или когда лучше верить интернету - Краснодар - 22.11.2019
Сегодня в "Темах дня" мы поговорим о врачебных ошибках и состоянии медицины.
Также обсудим стихию, обрушившуюся на Новороссийск, почему жители 9 краснодарских многоэтажек остались без света и какие шансы футбольного «Краснодара» в гостевой битве с тульским «Арсеналом».
Обо всем этом сегодня в 17:03 на волнах радио "Комсомольская правда". Ловите нас на 91.0 fm и radiokp.ru
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.