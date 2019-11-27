Тема дня: Почему молодая следовательница из Сочи свела счеты с жизнью?
"Темы дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03
Тема дня: Почему молодая следовательница из Сочи свела счеты с жизнью?
Сегодня в передаче будем разбираться, почему так получается, что 23-летняя Мария Клочкова, которая совсем недавно исполнила свою мечту - устроилась в полицию, свела счеты с жизнью.
Еще коснемся того, сколько сегодня получают пенсионеры, откуда берут эти деньги.
Подключайтесь к нам в 17:03 на 91.0fm или radiokp.ru.
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