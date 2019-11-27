27 Нояб. 15:11 2019-11-27T18:05:30+03:00

Мы на 91.0fm в Краснодаре и 89.5fm в Анапе, а еще на radiokp.ru Фото: Архив "КП"

Тема дня: Почему молодая следовательница из Сочи свела счеты с жизнью? 00:00 00:00

Сегодня в передаче будем разбираться, почему так получается, что 23-летняя Мария Клочкова, которая совсем недавно исполнила свою мечту - устроилась в полицию, свела счеты с жизнью.

Еще коснемся того, сколько сегодня получают пенсионеры, откуда берут эти деньги.

Подключайтесь к нам в 17:03 на 91.0fm или radiokp.ru.

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