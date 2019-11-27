2019-11-27T18:05:30+03:00
Тема дня – Краснодар
1
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

Тема дня: Почему молодая следовательница из Сочи свела счеты с жизнью?

Мы на 91.0fm в Краснодаре и 89.5fm в Анапе, а еще на radiokp.ruМы на 91.0fm в Краснодаре и 89.5fm в Анапе, а еще на radiokp.ruФото: Архив "КП"

"Темы дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03

Тема дня: Почему молодая следовательница из Сочи свела счеты с жизнью?

00:00
00:00

Сегодня в передаче будем разбираться, почему так получается, что 23-летняя Мария Клочкова, которая совсем недавно исполнила свою мечту - устроилась в полицию, свела счеты с жизнью.

Еще коснемся того, сколько сегодня получают пенсионеры, откуда берут эти деньги.

Подключайтесь к нам в 17:03 на 91.0fm или radiokp.ru.

Телефон эфира: 8(861) 997-7-997

Скачать передачу [mp3, 39.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
1

Слушайте также

07:30
21:30
2 Октября 2019 17:03 - 18:00

Тема дня – Краснодар

Тема: Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким?

В студии: Артём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ, Максим ОСОКИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Геленджике Lexus упал с моста, пострадали 3 ребенка и водитель
В Краснодаре подвели итоги конкурса «Сделано на Кубани»
В Тимашевске на чиновников завели уголовное дело
На дорогах Кубани установят еще два пункта весогабаритного контроля
В 2020 году в Краснодарском крае начнут возведение 23 школ и детсадов
В Краснодаре запретят стоянку машин у театра драмы
Кубань примет участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
В Краснодаре продолжается расселение аварийных домов
Парламентарии поддержали законопроект о налоговом вычете на прибыль предприятий базовых отраслей
На Кубани контракты с инвесторами будут заключать по новой схеме
В краснодарский микрорайон Гидростроителей пустят трамвай
Сегодня в кубанском парламенте состоялось собрание фракции партии «Единая Россия»
«Краснодар Водоканал» выполнил замену сетей на ул. Тюляева
Уполномоченный совместно с прокуратурой края выявили нарушения в похоронном деле Новороссийска
«Доктору Франкенштейну» продлили арест в СИЗО до 31 декабря
Уполномоченный помог предпринимателю получить разрешение на строительство многоэтажки в Сочи
В Краснодаре суд отказался смягчать приговор мужчине, который убил свою падчерицу
В краевой столице запретят стоянку транспорта в 1-м Севастопольском проезде
«Краснодар Водоканал» выполнит модернизацию сетей по ул. Черкасской
В 2020 году на Кубани капитально отремонтируют 40 медучреждений
В частном детсаду Новороссийска два повара ошпарились кипятком
В Адыгее загорелся камыш
В Новороссийске 28 ноября ограничат движение из-за праздника
На Кубани задержали находящихся в федеральном розыске мужчину и женщину
Бюджет Краснодарского края за три года вырос на 100 миллиардов рублей
В «Комсомольской правде» на Кубани назначен новый руководитель
В Сочи в массовом ДТП пострадал водитель иномарки
Краснодар занял 4 место по качеству жизни среди городов России