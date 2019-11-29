СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-29T18:07:39+03:00

Тема дня: Почему половина работающих жителей края не думает о пенсиях? - Краснодар - 29.11.2019 00:00 00:00

Сегодня эфире обсудим пугающую недальновидность кубанцев, которые не думают, на что будут жить в старости.

Также коснемся того, на что Краснодарской край потратит 15 млрд рублей от сделки по продаже "Магнита" Сергеем Галицким. Некоторые статьи расходов жители региона могут не оценить.

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Начало в 17:03