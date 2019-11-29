2019-11-29T18:07:39+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Тема дня: Почему половина работающих жителей края не думает о пенсиях?

Начало в 17:03Начало в 17:03Фото: Архив "КП"

"Тема дня" по средам и пятницам в 17:03

Тема дня: Почему половина работающих жителей края не думает о пенсиях? - Краснодар - 29.11.2019

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Сегодня эфире обсудим пугающую недальновидность кубанцев, которые не думают, на что будут жить в старости.

Также коснемся того, на что Краснодарской край потратит 15 млрд рублей от сделки по продаже "Магнита" Сергеем Галицким. Некоторые статьи расходов жители региона могут не оценить.

Подключайтесь к нам в 12:03 на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru Телефон эфира: 8 (861) 997-7-997.

Начало в 17:03

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2 Октября 2019 17:03 - 18:00

Тема дня – Краснодар

Тема: Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким?

В студии: Артём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ, Максим ОСОКИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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