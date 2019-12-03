3 Дек. 11:30 2019-12-03T17:53:32+03:00

Тема дня: Заслуженно ли краснодарский судья на заседании обматерил истца 00:00 00:00

Жительница Краснодара Инна К. судилась с соседями из-за хозпостройки. Разбирательства только в суде идут уже три года, а между соседями и того больше. У ответчика - свои аргументы - помещение заходит на чужую территорию, а потому требуют снести.

Словом, сам черт ногу сломит, а соседи уже и переругались не раз... Причем, отношения настолько накалены, что даже в судебных заседаниях не сдерживаются и на предложения о примирении не идут.