Тема дня: Заслуженно ли краснодарский судья на заседании обматерил истца
Тема дня: Заслуженно ли краснодарский судья на заседании обматерил истца
Жительница Краснодара Инна К. судилась с соседями из-за хозпостройки. Разбирательства только в суде идут уже три года, а между соседями и того больше. У ответчика - свои аргументы - помещение заходит на чужую территорию, а потому требуют снести.
Словом, сам черт ногу сломит, а соседи уже и переругались не раз... Причем, отношения настолько накалены, что даже в судебных заседаниях не сдерживаются и на предложения о примирении не идут.