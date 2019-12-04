Тема дня: что людям не нравится в Краснодаре
Тема дня: что людям не нравится в Краснодаре - Краснодар - 04.12.2019
По итогам опроса жителей краевой столицы оказалось, что в городе больше всего раздражает плотная застройка, плохие дороги и скука. А что не нравится вам?
Еще обсудим то, как сегодня работают камеры камеры на перекрестках с «вафельной разметкой» и на выделенных полосах.
Подключайтесь к нам в 17:03. «Темы дня» на радио «Комсомольская правда» в Краснодаре (91.0 fm и radiokp.ru).
Телефон эфира: 8(861) 997-7-997