2019-12-04T18:08:54+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Тема дня: что людям не нравится в Краснодаре

"Темы дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03"Темы дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Тема дня: что людям не нравится в Краснодаре - Краснодар - 04.12.2019

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По итогам опроса жителей краевой столицы оказалось, что в городе больше всего раздражает плотная застройка, плохие дороги и скука. А что не нравится вам?

Еще обсудим то, как сегодня работают камеры камеры на перекрестках с «вафельной разметкой» и на выделенных полосах.

Подключайтесь к нам в 17:03. «Темы дня» на радио «Комсомольская правда» в Краснодаре (91.0 fm и radiokp.ru).

Телефон эфира: 8(861) 997-7-997

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2 Октября 2019 17:03 - 18:00

Тема дня – Краснодар

Тема: Тема дня: На что Краснодару лучше потратить деньги, полученные в виде налогов от продажи акций Магнита Сергеем Галицким?

В студии: Артём ГНАТЕНКО, Евгения ОСТРАЯ, Максим ОСОКИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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