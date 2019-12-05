СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-05T14:47:41+03:00

Здоровый разговор: Чем сегодня болеют дети 00:00 00:00

Сегодня у нас в "Здоровом разговоре" гость - Наталья Свистун. Она работает педиатром в клинике "Будь здоров!" в Краснодаре. (ул. Тургенева, 96, тел: 8 (861) 210-28-28). Поговорили с ней о детских болезнях, о том какие из них сейчас самые распространенные. Также обсудили лечение, выясним, какое поможет, а какое бесполезно.