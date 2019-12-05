Здоровый разговор: Чем сегодня болеют дети
Слева педиатр Наталья Свистун, справа врач и юрист Николай ЧернышукФото: Архив "КП"
Передача в эфире каждый четверг в 12:03
Здоровый разговор: Чем сегодня болеют дети
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Сегодня у нас в "Здоровом разговоре" гость - Наталья Свистун. Она работает педиатром в клинике "Будь здоров!" в Краснодаре. (ул. Тургенева, 96, тел: 8 (861) 210-28-28). Поговорили с ней о детских болезнях, о том какие из них сейчас самые распространенные. Также обсудили лечение, выясним, какое поможет, а какое бесполезно.