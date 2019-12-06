2019-12-06T18:04:34+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Тема дня: канатному метро в Краснодаре быть?

Телефон эфира: 8(861) 997-7-997Телефон эфира: 8(861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

Передача в эфире каждую среду и пятницу в 17:03

Тема дня: канатному метро в Краснодаре быть?

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На проектирование канатного метро в Краснодаре Новый банк развития БРИКС выделил 400 тысяч долларов. При этом, решение о создании такого вида транспорта, мягко говоря, спорное.

Также обсудим историю из Кущевского района, где коллекторы отправили матери должника гроб, чтобы, так сказать, открыть глаза на финансовое положение.

Подробнее об этих историях поговорим сегодня в 17:03. «Темы дня» на радио «Комсомольская правда» - 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

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