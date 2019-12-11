2019-12-11T18:11:57+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Тема дня: Кто «раздевает» машины во дворах Краснодара?

Начало в 17:03Начало в 17:03Фото: Архив "КП"

"Темы дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03

Тема дня: Кто «раздевает» машины во дворах Краснодара?

00:00
00:00

В краевой столице последние несколько дней ознаменовались настоящим мародерством. Ночами в обычных дворах города злоумышленники разбирали машины. Причем, если раньше снимали колеса и оставляли на кирпичах, то теперь сковыривают фары, капот, двери, крылья.

Одинок ли Краснодар в своей проблеме, и как с этим бороться?

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997

Скачать передачу [mp3, 41.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Кубани уже шесть клиник проводят ЭКО по полисам ОМС
Стартовало голосование на конкурсе «Мое будущее – Краснодарский край!»
Сотрудника Росавиации из Краснодара подозревают в коррупции
На дорогах Краснодара устанавливают делинеаторы
На Кубани в 2020 году увеличится финансовая поддержка аграриев
На Кубани создадут селекционный центр рыбоводства
В Краснодарском крае вырастет объем Фонда микрофинансирования
ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
На Кубани адвоката осудили за мошенничество
Бюджет Кубани в 2020 году увеличится более чем на 1 млрд рублей
В Туапсе курортный сбор вводить не будут
В Краснодаре временно перекроют улицу Орджоникидзе
В Краснодарском крае поезд наехал на лежащего между рельсами мужчину
В кубанском департаменте внутренней политики сменился директор
Из-за тумана футболисты «Краснодара» вылетят на матч с «Хетафе» из Анапы
«Краснодар Водоканал» назвал добросовестных плательщиков и злостных должников
Family office ВТБ признан лучшим в России
В Краснодарском крае к 2020 году приведут в порядок более 300 парков и скверов
На Кубани при разборе свалки нашли серебряную монету 1828 года
Туман не рассеивается: В аэропорту Краснодара по-прежнему задержаны 12 рейсов
На Кубани проверят торговые точки с пиротехникой
В Краснодаре ремонтируют улицу Скорняжную
На Кубани строители облили кота цементом
На Кубани уголовное дело о взятке, на которой погорел сотрудник РЖД, передали прокурору
Жителей Кубани предупреждают о мошеннических сайтах, продающих билеты на новогодние елки
В аэропорту Краснодара из-за тумана по-прежнему задержаны 11 рейсов