СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-11T18:11:57+03:00

Тема дня: Кто «раздевает» машины во дворах Краснодара? 00:00 00:00

В краевой столице последние несколько дней ознаменовались настоящим мародерством. Ночами в обычных дворах города злоумышленники разбирали машины. Причем, если раньше снимали колеса и оставляли на кирпичах, то теперь сковыривают фары, капот, двери, крылья.

Одинок ли Краснодар в своей проблеме, и как с этим бороться?

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