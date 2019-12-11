Тема дня: Кто «раздевает» машины во дворах Краснодара?
"Темы дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03
Тема дня: Кто «раздевает» машины во дворах Краснодара?
В краевой столице последние несколько дней ознаменовались настоящим мародерством. Ночами в обычных дворах города злоумышленники разбирали машины. Причем, если раньше снимали колеса и оставляли на кирпичах, то теперь сковыривают фары, капот, двери, крылья.
Одинок ли Краснодар в своей проблеме, и как с этим бороться?
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