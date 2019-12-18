2019-12-18T14:34:00+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Здоровый разговор: Чего можно добиться в медицине с помощью лазера

На фото Станислав ДемидовНа фото Станислав ДемидовФото: Архив "КП"

Здоровый разговор: Чего можно добиться в медицине с помощью лазера

00:00
00:00

К нам в гости пришел главный врач клиники "Аврора" Станислав Демидов. Клиника эта участвует в проекте "Комсомольской правды", который называется "Преображение". Участницы в возрасте от 30 до 50 лет за месяц проходят усиленные программы по детоксу, консультации и лечение у докторов в Краснодарских клиниках, а так же процедуры у косметологов и массажистов.

Станислав Демидов рассказал о наработках в лазерной медицине, об авторских методиках и о том, почему не стоит посещать косметологов-надомниц.

Скачать передачу [mp3, 33.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Кубани будут судить адвоката и экс-судью за посредничество во взятке в 3,5 миллиона
В Краснодаре школьники сбросили с многоэтажки кирпич, который чуть не зацепил женщину с детьми
В Краснодаре туман внес коррективы в расписание аэропорта
В поселке Никитино Мостовского района появилось электричество
В Краснодаре достроили насосную станцию по улице Петра Метальникова
Портрет Юрия Никулина появился в Краснодаре
Славянская ЦРБ получила новое оборудование
В 2019 году краснодарские спортсмены завоевали более 4 тысяч медалей
В 2020 году в Краснодаре проведут 5 основных легкоатлетических забегов
Транспортную развязку «Голубые Дали» в Сочи закрыли на ремонт
СК закрыл уголовное дело, возбужденное после крушения самолета Ту-154 под Сочи
Выставка «Детский мир» откроется в Краснодаре
Водитель автобуса, который рухнул в обрыв под Новороссийском, скрыл от врачей, что страдает эпилепсией
СК Кубани: два участника перестрелки около Вишняковского рынка находятся в федеральном розыске