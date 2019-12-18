18 Дек. 14:32 2019-12-18T14:34:00+03:00

Здоровый разговор: Чего можно добиться в медицине с помощью лазера 00:00 00:00

К нам в гости пришел главный врач клиники "Аврора" Станислав Демидов. Клиника эта участвует в проекте "Комсомольской правды", который называется "Преображение". Участницы в возрасте от 30 до 50 лет за месяц проходят усиленные программы по детоксу, консультации и лечение у докторов в Краснодарских клиниках, а так же процедуры у косметологов и массажистов.

Станислав Демидов рассказал о наработках в лазерной медицине, об авторских методиках и о том, почему не стоит посещать косметологов-надомниц.