18 Дек. 16:34 2019-12-18T18:17:45+03:00

Темы дня по средам пятницам в 17:03 Фото: Архив "КП"

Тема дня: Под Ейском женщина спасла ребенка, а теперь ее обвиняют в хищении, справедливо? - Краснодар - 18.12.2019 00:00 00:00

Сегодня в эфире обсудим нужно ли спасать чужих детей. Если да, то как сделать так, чтоб потом виноватым не остаться.

Также поговорим про снюс. Краснодарские парламентарии первыми в стране запретили продажу жевательного никотина детям.

Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm или radiokp.ru

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997