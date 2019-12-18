2019-12-18T18:17:45+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

Под Ейском женщина спасла ребенка, а теперь ее обвиняют в хищении, справедливо?

Темы дня по средам пятницам в 17:03Темы дня по средам пятницам в 17:03Фото: Архив "КП"

Тема дня: Под Ейском женщина спасла ребенка, а теперь ее обвиняют в хищении, справедливо? - Краснодар - 18.12.2019

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Сегодня в эфире обсудим нужно ли спасать чужих детей. Если да, то как сделать так, чтоб потом виноватым не остаться.

Также поговорим про снюс. Краснодарские парламентарии первыми в стране запретили продажу жевательного никотина детям.

Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm или radiokp.ru

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

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