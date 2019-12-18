Под Ейском женщина спасла ребенка, а теперь ее обвиняют в хищении, справедливо?
Тема дня: Под Ейском женщина спасла ребенка, а теперь ее обвиняют в хищении, справедливо? - Краснодар - 18.12.2019
Сегодня в эфире обсудим нужно ли спасать чужих детей. Если да, то как сделать так, чтоб потом виноватым не остаться.
Также поговорим про снюс. Краснодарские парламентарии первыми в стране запретили продажу жевательного никотина детям.
Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm или radiokp.ru
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997