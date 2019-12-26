26 Дек. 17:00 2019-12-26T17:26:33+03:00

Рынку труда Кубани не хватает компетентных кадров 00:00 00:00

В течение этого года неоднократно слышали, что работники говорят об отсутствии вакантных мест, а работодатели уверяют, что в регионе кадровый голод и что компании готовы пойти на многое, лишь бы заполучить настоящего специалиста.

Вместе с руководителем PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг Манохиной Аленой, председателем центральной приемной комиссии КубГАУ Вадимом Башкатовым и руководителем приемной комиссии Кубанского института профессионального образования Ириной Вихтоненко разбирались, кто прав.