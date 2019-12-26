2019-12-26T17:26:33+03:00
Гость в студии. Краснодар
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban

Рынку труда Кубани не хватает компетентных кадров

Слева направо: Алена Манохина, Ирина Вихтоненко, Вадим БашкатовСлева направо: Алена Манохина, Ирина Вихтоненко, Вадим БашкатовФото: Архив "КП"

В студию пришли эксперты в рамках "Деловой пятницы"

Рынку труда Кубани не хватает компетентных кадров

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В течение этого года неоднократно слышали, что работники говорят об отсутствии вакантных мест, а работодатели уверяют, что в регионе кадровый голод и что компании готовы пойти на многое, лишь бы заполучить настоящего специалиста.

Вместе с руководителем PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг Манохиной Аленой, председателем центральной приемной комиссии КубГАУ Вадимом Башкатовым и руководителем приемной комиссии Кубанского института профессионального образования Ириной Вихтоненко разбирались, кто прав.

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