Рынку труда Кубани не хватает компетентных кадров
Слева направо: Алена Манохина, Ирина Вихтоненко, Вадим БашкатовФото: Архив "КП"
В студию пришли эксперты в рамках "Деловой пятницы"
Рынку труда Кубани не хватает компетентных кадров
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В течение этого года неоднократно слышали, что работники говорят об отсутствии вакантных мест, а работодатели уверяют, что в регионе кадровый голод и что компании готовы пойти на многое, лишь бы заполучить настоящего специалиста.
Вместе с руководителем PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг Манохиной Аленой, председателем центральной приемной комиссии КубГАУ Вадимом Башкатовым и руководителем приемной комиссии Кубанского института профессионального образования Ириной Вихтоненко разбирались, кто прав.