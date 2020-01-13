2020-01-14T10:41:37+03:00
Ваш дом - Краснодар
Егор КАЗАКОВИрина ДРОБОТ

В каких новостройках Краснодара стоит взять квартиру

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«Ваш дом» на радио «Комсомольская правда» выходит каждый понедельник в 12:03

Ваш дом - В каких новостройках Краснодара стоит взять квартиру - Краснодар 13.01.2020

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Сегодня в 12:03 «Ваш дом» на радио «Комсомольская правда». Вместе с риелтором Ириной Дробот поговорим о новых жилых комплексах Краснодара. Какие условия продажи? Какое качество строительства? В каком состоянии район? Об этом и не только и пойдет речь.

Начинаем в 12:03. Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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