Вывозят ли у вас мусор
"Темы дня" в Краснодаре по средам пятницам в 17:03
Тема дня: Вывозят ли у вас мусор - Краснодар - 15.01.2020
«Мусорная реформа» в регионе продолжается. Однако на сегодняшний день наблюдается нехватка полигонов. Если количество не будет увеличено в ближайшее время, то тарифы за вывоз мусора возрастут в разы.
Как эту ситуацию планируют решать? Когда ждать повышения цен? Насколько значительным оно будет?
Также поговорим о том, как сейчас обстоят дела с переработкой мусора.
Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru. Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.