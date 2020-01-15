15 Янв. 2020 2020-01-15T18:04:36+03:00

Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru Фото: Архив "КП"

Тема дня: Вывозят ли у вас мусор - Краснодар - 15.01.2020 00:00 00:00

«Мусорная реформа» в регионе продолжается. Однако на сегодняшний день наблюдается нехватка полигонов. Если количество не будет увеличено в ближайшее время, то тарифы за вывоз мусора возрастут в разы.

Как эту ситуацию планируют решать? Когда ждать повышения цен? Насколько значительным оно будет?

Также поговорим о том, как сейчас обстоят дела с переработкой мусора.

Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru. Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.