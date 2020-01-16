Первичное звено медицины получит на модернизацию 550 млрд рублей
"Здоровый разговор" каждый четверг в 12:03
Здоровый разговор - Краснодар - Первичное звено медицины получит на модернизацию 550 млрд рублей - 16.01.2020
Районные больницы Краснодарского края ожидает серьезный транш - своем Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал 550 млрд рублей из бюджета на модернизацию первичного звена в больницах страны. Какие приятные перемены ждут нас: новые возможности акушерских пунктов и районный больниц.
Начинаем в 12:03. Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru.