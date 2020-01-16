16 Янв. 2020 2020-01-16T12:50:24+03:00

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Здоровый разговор - Краснодар - Первичное звено медицины получит на модернизацию 550 млрд рублей - 16.01.2020 00:00 00:00

Районные больницы Краснодарского края ожидает серьезный транш - своем Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал 550 млрд рублей из бюджета на модернизацию первичного звена в больницах страны. Какие приятные перемены ждут нас: новые возможности акушерских пунктов и районный больниц.

Начинаем в 12:03. Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru.