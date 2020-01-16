2020-01-16T12:50:24+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Евгения ОСТРАЯНиколай ЧЕРНЫШУК

Первичное звено медицины получит на модернизацию 550 млрд рублей

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"Здоровый разговор" каждый четверг в 12:03

Здоровый разговор - Краснодар - Первичное звено медицины получит на модернизацию 550 млрд рублей - 16.01.2020

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Районные больницы Краснодарского края ожидает серьезный транш - своем Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин анонсировал 550 млрд рублей из бюджета на модернизацию первичного звена в больницах страны. Какие приятные перемены ждут нас: новые возможности акушерских пунктов и районный больниц.

Начинаем в 12:03. Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru.

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