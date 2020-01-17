Стоит ли делать ул. Красноармейскую в Краснодаре пешеходной?
"Темы дня" в эфире по средам и пятницам в 17:03
Стоит ли делать ул. Красноармейскую в Краснодаре пешеходной?
В Краснодаре рассматривают возможность ограничить проезд автомобилей и сделать пешеходной улицу Красноармейскую в выходные дни. Удобно ли это будет? Какие подводные камни могут быть? Обсудим сегодня.
Также поговорим о самых необычных именах, которыми называли детей в 2019 году. Среди прочих есть Гонсалес, Нельсон, Шанталь, Иллирика, Мелитта.
Подключайтесь к нам в 17:03 на частоте 91.0 fm или на radiokp.ru.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.