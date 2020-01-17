2020-01-17T18:05:57+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Стоит ли делать ул. Красноармейскую в Краснодаре пешеходной?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

"Темы дня" в эфире по средам и пятницам в 17:03

Стоит ли делать ул. Красноармейскую в Краснодаре пешеходной?

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В Краснодаре рассматривают возможность ограничить проезд автомобилей и сделать пешеходной улицу Красноармейскую в выходные дни. Удобно ли это будет? Какие подводные камни могут быть? Обсудим сегодня.

Также поговорим о самых необычных именах, которыми называли детей в 2019 году. Среди прочих есть Гонсалес, Нельсон, Шанталь, Иллирика, Мелитта.

Подключайтесь к нам в 17:03 на частоте 91.0 fm или на radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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