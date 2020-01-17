17 Янв. 2020 2020-01-17T18:05:57+03:00

Стоит ли делать ул. Красноармейскую в Краснодаре пешеходной? 00:00 00:00

В Краснодаре рассматривают возможность ограничить проезд автомобилей и сделать пешеходной улицу Красноармейскую в выходные дни. Удобно ли это будет? Какие подводные камни могут быть? Обсудим сегодня.

Также поговорим о самых необычных именах, которыми называли детей в 2019 году. Среди прочих есть Гонсалес, Нельсон, Шанталь, Иллирика, Мелитта.

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