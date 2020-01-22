22 Янв. 2020 2020-01-22T18:09:56+03:00

Ловите нас на 91.0fm и radiokp.ru Фото: Архив "КП"

Тема дня: Где в Краснодаре самые злые люди? - Краснодар - 22.01.2020 00:00 00:00

В Краснодаре создали карту настроения. На ней четко обозначены места, где горожане пребывают в хорошем настроении, а где в плохом.

В эфире поговорим с автором карты и расспросим подробнее про его детище.

Также обсудим арест бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm и radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.