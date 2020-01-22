2020-01-22T18:09:56+03:00
Тема дня – Краснодар
Артём ГНАТЕНКОЕгор КАЗАКОВ

Где в Краснодаре самые злые люди?

Ловите нас на 91.0fm и radiokp.ruЛовите нас на 91.0fm и radiokp.ruФото: Архив "КП"

"Темы дня" по средам пятницам в 17:03

Тема дня: Где в Краснодаре самые злые люди? - Краснодар - 22.01.2020

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В Краснодаре создали карту настроения. На ней четко обозначены места, где горожане пребывают в хорошем настроении, а где в плохом.

В эфире поговорим с автором карты и расспросим подробнее про его детище.

Также обсудим арест бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm и radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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