Где в Краснодаре самые злые люди?
"Темы дня" по средам пятницам в 17:03
Тема дня: Где в Краснодаре самые злые люди? - Краснодар - 22.01.2020
В Краснодаре создали карту настроения. На ней четко обозначены места, где горожане пребывают в хорошем настроении, а где в плохом.
В эфире поговорим с автором карты и расспросим подробнее про его детище.
Также обсудим арест бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm и radiokp.ru.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.