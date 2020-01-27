Сколько можно заработать на строительстве домов в Краснодаре
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Ваш дом: Сколько можно заработать на строительстве домов в Краснодаре - 27.01.2020
Россия едет на юга, и краснодарские девелоперы этим вовсю пользуются. В сфере недвижимости можно вкладываться в строительство частных домов. Выясним, какую сумму нужно инвестировать, сколько можно заработать и и стоит ли ввязываться, не имея опыта.
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