27 Янв. 2020 2020-01-27T15:17:49+03:00

Ваш дом: Сколько можно заработать на строительстве домов в Краснодаре - 27.01.2020 00:00 00:00

Россия едет на юга, и краснодарские девелоперы этим вовсю пользуются. В сфере недвижимости можно вкладываться в строительство частных домов. Выясним, какую сумму нужно инвестировать, сколько можно заработать и и стоит ли ввязываться, не имея опыта.

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