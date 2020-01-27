2020-01-27T15:17:49+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВИрина ДРОБОТ

Сколько можно заработать на строительстве домов в Краснодаре

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

"Ваш дом" на радио "Комсомольская правда" каждый понедельник в 12:03

Ваш дом: Сколько можно заработать на строительстве домов в Краснодаре - 27.01.2020

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Россия едет на юга, и краснодарские девелоперы этим вовсю пользуются. В сфере недвижимости можно вкладываться в строительство частных домов. Выясним, какую сумму нужно инвестировать, сколько можно заработать и и стоит ли ввязываться, не имея опыта.

Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

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