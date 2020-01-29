2020-01-29T18:07:25+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

Смогут ли «отбить» двух сочинских моряков от 400 лет тюрьмы в Греции?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03

Тема дня: Смогут ли «отбить» двух сочинских моряков от 400 лет тюрьмы в Греции? - Краснодар - 29.01.2020

00:00
00:00

Изначально мужчин брали на работу, чтобы перевозить туристов. Обещали хорошую зарплату - 100 тысяч в месяц. Позже оказалась, что это уже отработанная схема, где крайними остаются моряки. Смогут ли адвокаты доказать, что мужчины были жертвами в этой истории?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru. начинаем в 17:03

Скачать передачу [mp3, 41.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Кубани реконструируют 110 километров сетей водоснабжения
В Краснодаре благоустроят бульвар «Приозерный»
Выставка «Сердце солдатской матери» открылась в Краснодаре
В Тихорецком районе женщина угрожала продавщице магазина шприцом с иглой
В Сочи на время проведения инвестфорума ограничат движение большегрузов
12 ветеранов ВОВ стали Почетными гражданами Краснодара
В Анапе водитель легковушки сбил 78-летнюю женщину во дворе многоэтажки
В Сочи у пассажирок поезда Сухум-Москва изъяли более 500 блоков контрабандных сигарет
Военно-патриотическая акция «Бескозырка» пройдет в Новороссийске
На Кубани сотрудники Росгвардии остановили водителя мопеда, который ехал по тротуару
В Краснодарском крае отметят 99-летие народного артиста СССР Григория Пономаренко
В Краснодаре травматологи спасли мужчине кисть руки, которую отрезало болгаркой
В Краснодаре откроют большой завод по производству профиля для пластиковых окон
В Краснодаре врачи провели сложную эндоскопическую операцию пациенту с камнями в печеночных протоках
В Белоглинском районе местный житель зарезал соседа из-за долга
В Адыгейске из-за ОРВИ на карантин закрыли три школы и два детсада