29 Янв. 2020 2020-01-29T18:07:25+03:00

Тема дня: Смогут ли «отбить» двух сочинских моряков от 400 лет тюрьмы в Греции? - Краснодар - 29.01.2020 00:00 00:00

Изначально мужчин брали на работу, чтобы перевозить туристов. Обещали хорошую зарплату - 100 тысяч в месяц. Позже оказалась, что это уже отработанная схема, где крайними остаются моряки. Смогут ли адвокаты доказать, что мужчины были жертвами в этой истории?

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