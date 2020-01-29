Смогут ли «отбить» двух сочинских моряков от 400 лет тюрьмы в Греции?
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Тема дня: Смогут ли «отбить» двух сочинских моряков от 400 лет тюрьмы в Греции? - Краснодар - 29.01.2020
Изначально мужчин брали на работу, чтобы перевозить туристов. Обещали хорошую зарплату - 100 тысяч в месяц. Позже оказалась, что это уже отработанная схема, где крайними остаются моряки. Смогут ли адвокаты доказать, что мужчины были жертвами в этой истории?
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