2020-01-30T11:53:19+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
Егор КАЗАКОВНиколай ЧЕРНЫШУК

Должны ли быть медработники в школах и детских садах на постоянной основе?

Начинаем в 12:03Начинаем в 12:03Фото: Архив "КП"

"Здоровый разговор" на радио "КП" каждый четверг в 12:03

Здоровый разговор: Должны ли быть медработники в школах и детских садах на постоянной основе? - Краснодар - 30.01.2020

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Раньше в каждом образовательном учреждении были штатные медики. Теперь же они находятся под юрисдикцией поликлиник, а там еще больше работы. Поэтому случается и так, что в нужным момент медика может не оказаться.

Ловите нас на 91.0fm. Начинаем в 12:03.

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