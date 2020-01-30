30 Янв. 2020 2020-01-30T11:53:19+03:00

Здоровый разговор: Должны ли быть медработники в школах и детских садах на постоянной основе? - Краснодар - 30.01.2020 00:00 00:00

Раньше в каждом образовательном учреждении были штатные медики. Теперь же они находятся под юрисдикцией поликлиник, а там еще больше работы. Поэтому случается и так, что в нужным момент медика может не оказаться.

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