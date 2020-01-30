Должны ли быть медработники в школах и детских садах на постоянной основе?
"Здоровый разговор" на радио "КП" каждый четверг в 12:03
Здоровый разговор: Должны ли быть медработники в школах и детских садах на постоянной основе? - Краснодар - 30.01.2020
Раньше в каждом образовательном учреждении были штатные медики. Теперь же они находятся под юрисдикцией поликлиник, а там еще больше работы. Поэтому случается и так, что в нужным момент медика может не оказаться.
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