На Кубани часть трассы М-4 может стать бесплатной для жителей трех районов?
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Тема дня: На Кубани часть трассы М-4 может стать бесплатной для жителей трех районов? - Краснодар - 31.01.2020
Больше 15 тысяч жителей Павловского района (это четверть всего населения станицы) собрали подписи под требованием к федеральным и региональным властям. Люди просят обратить на них внимание и сделать для жителей Кущевского, Павловского и Крыловского районов бесплатным проезд по платной трассе.
Также поговорим о том, сколько на сегодняшний день жителей Кубани и Адыгеи заболели ОРВИ.
Начинаем в 17:03.
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