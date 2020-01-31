31 Янв. 2020 2020-01-31T18:08:55+03:00

Тема дня: На Кубани часть трассы М-4 может стать бесплатной для жителей трех районов? - Краснодар - 31.01.2020 00:00 00:00

Больше 15 тысяч жителей Павловского района (это четверть всего населения станицы) собрали подписи под требованием к федеральным и региональным властям. Люди просят обратить на них внимание и сделать для жителей Кущевского, Павловского и Крыловского районов бесплатным проезд по платной трассе.

Также поговорим о том, сколько на сегодняшний день жителей Кубани и Адыгеи заболели ОРВИ.

Начинаем в 17:03.

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