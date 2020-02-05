5 Февр. 2020 2020-02-05T18:01:26+03:00

Тема дня: В Краснодаре выпустили из СИЗО скандального хирурга Алену Верди - 05.02.2020 00:00 00:00

В Краснодаре пластического хирурга Алену Верди, обвиняемую в оказании некачественных услуг своим пациенткам, вышла из СИЗО. Под стражей женщина провела почти 10 месяцев.

Ряд экспертиз, которые проводили следователи, не подтвердили версию о том, что пациенткам был нанесен тяжкий вред здоровью.

Вернется ли она к медицинской практике?

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