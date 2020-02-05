В Краснодаре выпустили из СИЗО скандального хирурга Алену Верди
Продолжит ли она работать в медицине?
Тема дня: В Краснодаре выпустили из СИЗО скандального хирурга Алену Верди - 05.02.2020
В Краснодаре пластического хирурга Алену Верди, обвиняемую в оказании некачественных услуг своим пациенткам, вышла из СИЗО. Под стражей женщина провела почти 10 месяцев.
Ряд экспертиз, которые проводили следователи, не подтвердили версию о том, что пациенткам был нанесен тяжкий вред здоровью.
Вернется ли она к медицинской практике?
Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.