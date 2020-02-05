2020-02-05T18:01:26+03:00
Тема дня – Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕгор КАЗАКОВ

В Краснодаре выпустили из СИЗО скандального хирурга Алену Верди

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

Продолжит ли она работать в медицине?

Тема дня: В Краснодаре выпустили из СИЗО скандального хирурга Алену Верди - 05.02.2020

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В Краснодаре пластического хирурга Алену Верди, обвиняемую в оказании некачественных услуг своим пациенткам, вышла из СИЗО. Под стражей женщина провела почти 10 месяцев.

Ряд экспертиз, которые проводили следователи, не подтвердили версию о том, что пациенткам был нанесен тяжкий вред здоровью.

Вернется ли она к медицинской практике?

Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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