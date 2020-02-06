В России пациентам после инсультов и инфарктов целый год будут выдавать бесплатные лекарства. Как этого добиться?
"Здоровый разговор" по четвергам в 12:03
Здоровый разговор: В России пациентам после инсультов и инфарктов целый год будут выдавать бесплатные лекарства. Как этого добиться? - Краснодар - 06.02.2020
Насколько сложно добиться медицинского обеспечения после инсультов и инфарктов. Скольким людям потребуется эта помощь?
Также поговорим о контроле за ценами на медицинские маски и госпитализацией с подозрением коронавирус.
Начинаем в 12:03.
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Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.