2020-02-06T13:07:34+03:00
Здоровый разговор-Краснодар
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Евгения ОСТРАЯНиколай ЧЕРНЫШУК

В России пациентам после инсультов и инфарктов целый год будут выдавать бесплатные лекарства. Как этого добиться?

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997Фото: Архив "КП"

"Здоровый разговор" по четвергам в 12:03

Здоровый разговор: В России пациентам после инсультов и инфарктов целый год будут выдавать бесплатные лекарства. Как этого добиться? - Краснодар - 06.02.2020

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Насколько сложно добиться медицинского обеспечения после инсультов и инфарктов. Скольким людям потребуется эта помощь?

Также поговорим о контроле за ценами на медицинские маски и госпитализацией с подозрением коронавирус.

Начинаем в 12:03.

Ловите нас на 91.0 fm и на radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

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