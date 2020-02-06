6 Февр. 2020 2020-02-06T13:07:34+03:00

Здоровый разговор: В России пациентам после инсультов и инфарктов целый год будут выдавать бесплатные лекарства. Как этого добиться? - Краснодар - 06.02.2020 00:00 00:00

Насколько сложно добиться медицинского обеспечения после инсультов и инфарктов. Скольким людям потребуется эта помощь?

Также поговорим о контроле за ценами на медицинские маски и госпитализацией с подозрением коронавирус.

Начинаем в 12:03.

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