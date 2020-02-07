7 Февр. 2020 2020-02-07T16:00:22+03:00

Ловите нас на 91.0fm Фото: Архив "КП"

Краснодарский депутат засудил мать-одиночку за жалобу президенту 00:00 00:00

В эфире обсудим, как так так получилось, что жалоба на работу строительной компании переросла к компенсация морального(!) ущерба фирме.

Еще одна новость: Кубань планирует субсидировать авиаперевозки в Геленджик и Анапу в межсезонье. Как это будет выглядеть, разберемся.

Еще поговорим о погоде. Что нас ждет на ближайших выходных.

Начинаем в 15:03.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.