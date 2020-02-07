Краснодарский депутат засудил мать-одиночку за жалобу президенту
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Краснодарский депутат засудил мать-одиночку за жалобу президенту
В эфире обсудим, как так так получилось, что жалоба на работу строительной компании переросла к компенсация морального(!) ущерба фирме.
Еще одна новость: Кубань планирует субсидировать авиаперевозки в Геленджик и Анапу в межсезонье. Как это будет выглядеть, разберемся.
Еще поговорим о погоде. Что нас ждет на ближайших выходных.
Начинаем в 15:03.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.