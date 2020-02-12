Краснодарский Арбат приобретёт или потеряет, когда снимут иллюминацию?

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:58:40+03:00

Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru Фото: Архив "КП"

Тема дня: Краснодарский Арбат приобретет или потеряет, когда снимут иллюминацию? - Краснодар - 12.02.2020 00:00 00:00

На краснодарском Арбате снимают знаменитые светящиеся шары. Вместо них предлагают развесить новую иллюминацию. Что у вас связано с этой "фишкой" кубанской столицы?

Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru

Телефон студии: 997-7-997