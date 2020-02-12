Краснодарский Арбат приобретёт или потеряет, когда снимут иллюминацию?
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Тема дня: Краснодарский Арбат приобретет или потеряет, когда снимут иллюминацию? - Краснодар - 12.02.2020
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На краснодарском Арбате снимают знаменитые светящиеся шары. Вместо них предлагают развесить новую иллюминацию. Что у вас связано с этой "фишкой" кубанской столицы?
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