2020-02-12T17:58:40+03:00
Тема дня – Краснодар
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ОСТРАЯВиталий КАРНАУХ

Краснодарский Арбат приобретёт или потеряет, когда снимут иллюминацию?

Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ruЛовите нас на 91.0fm и на radiokp.ruФото: Архив "КП"

"Тема дня" в Краснодаре по средам и пятницам в 17:03

Тема дня: Краснодарский Арбат приобретет или потеряет, когда снимут иллюминацию? - Краснодар - 12.02.2020

00:00
00:00

На краснодарском Арбате снимают знаменитые светящиеся шары. Вместо них предлагают развесить новую иллюминацию. Что у вас связано с этой "фишкой" кубанской столицы?

Ловите нас на 91.0fm и на radiokp.ru

Телефон студии: 997-7-997

Скачать передачу [mp3, 33.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (861) 997-7-997+7 (961) 590-70-90+7 (961) 590-70-90
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Родители из Краснодара пожаловались Бастрыкину на врачей из-за гибели ребенка
Жительница Кубани попросила председателя СК объективно расследовать дело о гибели мужа
В онкодиспансерах Кубани пройдет День открытых дверей
В Кущевском районе отремонтировали Дом культуры
МЧС предупредило о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи
Для районов Кубани приобретут 21 передвижной медицинский комплекс
«Вся голова в крови»: на Кубани из-за сильного ветра на мужчину упал дорожный знак
В Краснодарском крае подсчитали размер средней взятки
В Краснодаре обсудят варианты иллюминации на улице Красной
В Сочи снова ждут снег и ветер
В Краснодаре воссоздали день освобождения от фашистов
В Сочи соревнуются мастера гостеприимства
ФК "Кубань" собирается взыскать миллионы с 20 ответчиков
Мили « Аэрофлота» за отдых в отеле-замке «Богатырь»
Дома культуры в Сочи запасутся мылом и масками из-за коронавируса
В Сочи из-за непогоды закрыт знаменитый "Дендрарий"
В Сочи туристу из Самары сломали ребра за замечание о мусоре на пляже
Жители Сочи смогут бесплатно посетить чемпионат мира по санному спорту
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила клинический госпиталь для ветеранов воин
В Краснодаре отследили цены на медицинские маски
В Геленджике во время ремонта двух школ похитили 750 тысяч рублей
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Две школьницы устроили погром в одной из высоток в Краснодаре
Краснодарцы выберут территории для благоустройства в 2021 году