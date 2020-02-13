13 Февр. 2020 2020-02-13T12:57:15+03:00

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Здоровый разговор: Минздрав назвал 30% россиян «тихими алкоголиками» - Краснодар - 13.02.2020 00:00 00:00

Около 30% россиян злоупотребляют алкоголем, но не обращаются к наркологам, терапевтам или другим врачам. Об этом заявил главный нарколог главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Как такие данные связаны с инициативой тестировать водителей на алкоголизм за их же счет?

Начинаем в 12:03.

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