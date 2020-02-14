Помогут ли «умные» светофоры разгрузить Краснодар
Начинаем в 17:03
Темы дня: Помогут ли «умные» светофоры разгрузить Краснодар - Краснодар - 14.02.2020
На четырех оживленных перекрестках Краснодара поставили специальные светофоры. Они меняют время зеленого света в зависимости от интенсивности потока. Станет ли легче с ними, и какие еще нововведения ждут краснодарских водителей?
Также поговорим о маленькой Луне. Юная американка, пациентка доктора Павла Попова, вернулась в Краснодар, чтобы продолжить лечение меланоцитарного невуса.
Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru.
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