2020-02-14T18:06:54+03:00
Тема дня – Краснодар
Егор КАЗАКОВЕвгения ОСТРАЯ

Помогут ли «умные» светофоры разгрузить Краснодар

Телефон прямого эфира: 8(861)997-7-997Телефон прямого эфира: 8(861)997-7-997Фото: Архив "КП"

Начинаем в 17:03

Темы дня: Помогут ли «умные» светофоры разгрузить Краснодар - Краснодар - 14.02.2020

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На четырех оживленных перекрестках Краснодара поставили специальные светофоры. Они меняют время зеленого света в зависимости от интенсивности потока. Станет ли легче с ними, и какие еще нововведения ждут краснодарских водителей?

Также поговорим о маленькой Луне. Юная американка, пациентка доктора Павла Попова, вернулась в Краснодар, чтобы продолжить лечение меланоцитарного невуса.

Начинаем в 17:03. Ловите нас на 91.0fm в Краснодаре, 89.5fm в Анапе и на radiokp.ru.

Телефон прямого эфира: 8(861)997-7-997.

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